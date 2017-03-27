Дочь президента США Дональда Трампа Иванка планирует посетить Германию для участия в саммите "Женской двадцатки" (W20). Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на неназванный источник в администрации США.

Данное мероприятие пройдет в столице ФРГ в апреле. Приглашение принять участие в саммите Иванка Трамп получила от канцлера Ангелы Меркель в ходе недавнего визита последней в Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом.

AP отмечает, что Иванка Трамп активно участвует в работе новой администрации США. Недавно стало известно, что она займет личный кабинет в Белом доме, а также получит доступ к секретной информации и правительственным средствам связи. При этом официальной должности в администрации у родственницы главы государства не будет.

Адвокат дочери президента США Джейми Горелик сообщал, что Иванка Трамп станет "глазами и ушами" своего отца и будет консультировать его по широкому кругу вопросов, не ограничиваясь темой расширения прав женщин.

Муж Иванки Трамп Джаред Кушнер в настоящее время занимает пост старшего советника президента США. Он также может возглавить новое спецподразделение, которое будет заниматься развитием технологий и контролем за выполнением предвыборных обещаний президента США, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, новое подразделение будет называться "Управление американских инноваций Белого дома". О его создании Трамп планирует объявить 27 марта.