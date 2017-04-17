Правительство ФРГ призвало Турцию искать уважительный диалог со всеми политическими и общественными силами в стране после референдума, в результате которого, согласно предварительным данным, незначительное большинство избирателей поддержало конституционные поправок, значительно расширяющие полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Почти равное распределение голосов показывает, насколько глубоко расколото турецкое общество, и подчеркивают ту большую ответственность, которая лежит на турецком государственном руководстве и лично президенте Эрдогане, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, обнародованном в понедельник, 17 апреля.

Меркель и Габриэль заявили, что правительство ФРГ принимает к сведению предварительные результаты голосования и уважает право турецких граждан принимать решения о собственном конституционном порядке. В то же время они отметили, что глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк усомнился в том, что для проведения референдума были созданы справедливые условия, а Венецианская комиссия Совета Европы выразила серьезную обеспокоенность процедурой референдума, а также вопросами, вынесенными на голосование.

В своем заявлении Меркель и Габриэль указали, что Турция как член Совета Европы, ОБСЕ и кандидат на вступление в Евросоюз, обязавшийся соблюдать критерии ЕС, касающиеся демократии и основных свобод, должна со всей серьезностью отнестись к этим мнениям. В документе также выражается надежда "на скорейшее начало политических переговоров с Турцией как на двустороннем уровне, так и между отдельными европейскими институтами и Турцией".