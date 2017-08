"63-летняя Меркель отдыхает с мужем, 68-летним Иоахимом Зауэром, в Ортлерских Альпах на севере Италии", — пишет издание.

При этом одежда, которую канцлер выбирает для прогулки, также не меняется: светлые спортивные бриджи и клетчатая рубашка. Об этом свидетельствуют подобранные Daily Mail снимки, сделанные в 2013-2017 годах.

31 июля газета также опубликовала фотографии Меркель с отдыха, на которых она выглядит не совсем счастливой. На снимках политик запечатлена вместе с супругом на подъемнике, оба в походной одежде с палками для ходьбы.

Журналисты предположили, что причиной расстройства канцлера могли стать террористические атаки в Германии, а также грядущие жесткие парламентские выборы (пройдут в сентябре 2017-го).

"Меркель отправилась в отпуск спустя неделю после убийства мужчины во время нападения, предположительно, исламиста в Гамбурге, а также после того, как лидер правящей в Польше партии потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну", — уточняется в статье.

