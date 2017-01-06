Паром Subsea Seven, совершающий рейсы в Балтийском море на линии между эстонскими островами Сааремаа и Хийумаа, из-за остановки двигателя был вынужден начать дрейф. Об этом сообщает Министерство экономики Эстонии.

Инцидент случился 6 января. Внезапная остановка двигателя привела к нарушению электроснабжения судна. В результате паром лег в дрейф. По данным компании-оператора Kihnu Veeteed, остановка двигателя парома была вызвана технической неисправностью.

"Паром дрейфует в пяти минутах от порта Сыру. Ему на помощь поспешило рыболовецкое судно Amazon, которое отбуксирует Subsea 7 в порт Сыру… Пассажирам и парому опасность не угрожает", — сообщил оператор линии Сааремаа-Хийумаа AS Kihnu Veeteed.

Паром Subsea 7 выполняет регулярные рейсы под флагом Финляндии. В данном рейсе на его борту находятся 26 пассажиров, 4 члена экипажа и 16 автомобилей.

Один из пассажиров судна по имени Алари рассказал Delfi, что электричество пропало примерно через час после отплытия из порта на Хийумаа в 8:15 утра. Некоторые люди остались в машинах, а Алари с другом отправился в трюм, где купил закуски и попить. Примерно через час все огни погасли, и примерно на 30 секунд все погрузилось во тьму.

"Я еще слышал, что пытались завести мотор, но не удалось. Мы были внизу и еще подумали, что свет гаснет, так как заходим в порт. Тогда же пришел капитан и сказал, что что-то случилось", — поведал читатель.

Никакой паники среди пассажиров не возникло. Капитан сообщил пассажирам, что начинается ремонт судна, и примерно через час их оповестят, как обстоят дела.

"Мы спустились вниз в авто, так как там было достаточно тепло. Некоторые звонили еще на работу", — сказал Алари, предположив, что судно отбуксируют к острову Хийумаа, поскольку "лед там уже пошел". По его словам, что у пассажиров парома Subsea 7 настроение хорошее, и их кормят за счет перевозчика.