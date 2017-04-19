В своем иске, поданном в середине января 2017 года, Киев указал на нарушение Москвой двух конвенций ООН, к которым присоединились обе страны: Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украинские власти утверждали, что Москва не принимает меры, чтобы остановить поставки оружия и финансирование боевиков ДНР и ЛНР. Таким образом, аргументирует украинская сторона, Россия косвенно способствовала совершению нападений со стороны сепаратистов на гражданское население. Суд в Гааге счел это утверждение недоказанным.