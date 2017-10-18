Британская контрразведка ведет более 500 дел в отношении 3000 экстремистов. За последние 7 месяцев в Великобритании предотвратили 7 терактов.

Британская служба контрразведки MI5 ведет самое большое количество антитеррористических расследований за всю свою историю. Об этом вечером во вторник, 17 октября, заявил глава ведомства Эндрю Паркер.

По его словам, в данный момент MI5 ведет более 500 дел в отношении 3000 человек, замешанных в экстремизме. Помимо экстремистов, за которыми установлено наблюдение, есть еще более 20 тысяч человек, уличенных ранее в экстремистской деятельности, отметил Паркер.

За последние четыре года британские спецслужбы сумели предотвратить 20 исламистских терактов. Из них семь потенциальных атак — только за последние семь месяцев, рассказал глава MI5. Эндрю Паркер посетовал также, что современные террористические нападения совершаются быстро — промежуток времени между планированием и реализацией атаки может составлять всего несколько дней.

За текущий год в Великобритании были совершены пять терактов, в результате которых погибли 35 человек. Четырежды целью террористов становился Лондон и один раз — Манчестер.