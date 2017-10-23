Речь идет о внесении поправок в Международный пакт о гражданских и политических правах. Документ, подписанный Великобританией в 1976 году, обязывает страны уважать положения Всеобщей декларации прав человека.

Власти Великобритании отметили, что используемое в нем понятие "беременные женщины" может исключать родивших трансгендеров, пишет The Sunday Times.

Подобная инициатива вызвала негативную реакцию феминисток. Так, писательница Сара Дитум заявила, что принуждение женщин "вычеркнуть любое упоминание нашего пола под угрозой обвинения в ханжестве — это оскорбление".

Автор статьи добавляет: "Известно лишь о двух трансгендерных мужчинах в Великобритании, которые забеременели, поскольку у них были оставлены матка и яичники", отмечает сайт InoPressa.

Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин. "Соединенное королевство не против использования термина "беременная женщина". Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявила собеседница издания.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что британским медработникам рекомендовали не называть беременных женщин "будущими матерями", дабы не оскорбить трансгендеров. Летом 2016 года транссексуалам разрешили служить в армии США. После прихода к власти президент Дональд Трамп приказал отменить этот указ, однако военные выступили против и приостановили действие распоряжения Трампа.