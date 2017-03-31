"Не просматриваются признаки того, что альянс готов вернуться к практическому взаимодействию в сфере общих интересов, двигаться в направлении борьбы с реальными вызовами безопасности, среди которых — региональные террористические угрозы", — подчеркивает МИД.

По мнению ведомства, альянс ставит идеологические догмы выше реальной работы, направленной на решение глобальных проблем.

"Вывод один: только коренное изменение самой природы этого альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере обеспечения европейской безопасности", — резюмирует министерство.

Также МИД РФ отметил, что высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о "российской агрессии" и "российской угрозе" вызывают недоумение у Министерства иностранных дел России. МИД России отметил, что для поддержания единства в рядах многосторонней структуры нужен "объединяющий мотив".

"Натовским министрам, как следует из их же комментариев, долго искать такой мотив не пришлось — у них на уме всегда одно и то же: миф о "российской угрозе", клевета о "российской агрессии" и бесконечные заклинания о необходимости ей "коллективно противостоять". Вызвали недоумение соответствующие высказывания госсекретаря США [Рекса] Тиллерсона", — отмечается в комментарии министерства.

"Возникает закономерный вопрос: на какой "конструктив" в российско-натовских отношениях можно рассчитывать, когда альянс упорно продолжает действовать по старым лекалам, когда США и их союзники зациклились на наращивании своего военного присутствия на наших рубежах, оправдывая это необходимостью "сдерживания России"?" — говорится в сообщении.

Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что США не снимут санкции с России до возвращения Крыма. "Поддержка Украины со стороны США и НАТО останется устойчивой. Как мы неоднократно повторяли на каждой министерской [встрече] и саммите с тех пор, как Россия начала кампанию агрессии против Украины, союзники НАТО твердо поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность", — заявил Тиллерсон, выступая в Брюсселе на встрече глав МИД стран, входящих в состав альянса, передает CNN.