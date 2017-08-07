"Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства", — говорится в сообщении.
Намерение польских властей разместить изображение Лычаковского кладбища связано с наличием там захоронений польских солдат.
Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Он выразил сожаление, что экономическое сотрудничество Варшавы с Киевом выглядит не идеально, сообщает wPolityce.
При этом отметил, что "хуже всего, конечно, исторические вопросы". "Наш посыл очень ясный: с Бандерой в Европу не попадете. Мы говорим это и громко, и тихо", — подчеркнул Ващиковский.
Министр добавил, что Польша не повторит ошибок 90-х, когда они не решили некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой. "Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Наученные этим опытом, мы будем от Украины строго требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев встанет у врат Европы и будет просить о членстве", — отметил он.