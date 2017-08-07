МИД Украины вызвал посла Польши и вручил ему ноту протеста в связи с намерением польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение Лычаковского кладбища во Львове. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

"Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства", — говорится в сообщении.

Намерение польских властей разместить изображение Лычаковского кладбища связано с наличием там захоронений польских солдат.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Он выразил сожаление, что экономическое сотрудничество Варшавы с Киевом выглядит не идеально, сообщает wPolityce.

При этом отметил, что "хуже всего, конечно, исторические вопросы". "Наш посыл очень ясный: с Бандерой в Европу не попадете. Мы говорим это и громко, и тихо", — подчеркнул Ващиковский.

Министр добавил, что Польша не повторит ошибок 90-х, когда они не решили некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой. "Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Наученные этим опытом, мы будем от Украины строго требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев встанет у врат Европы и будет просить о членстве", — отметил он.