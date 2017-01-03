Следователи из немецкого Брауншвейга на западе Германии расследуют больше 300 случаев мошенничества при получении социальной помощи людьми, претендующими на статус беженца. Ущерб исчисляется миллионами евро, пишет в воскресенье, 1 января, агентство dpa. По словам руководителя специальной следственной комиссии Йорна Меменги (Jörn Memenga), большинство подозреваемых принадлежат к выходцам из Судана, оказавшимся на территории Германии летом 2015 года, когда в страну ежедневно прибывали несколько тысяч потенциальных беженцев.

Согласно данным расследования, подозреваемые проходили регистрацию в социальных службах три-четыре раза, используя различные имена. "Иногда они отращивали бороду, порой надевали очки, делали короткую стрижку и всегда использовали разные фамилии", - отмечает Меменга. Сотрудники учреждений в связи с большим потоком беженцев не имели возможности раскрыть обман. В среднем, получая социальные выплаты под разными именами, подозреваемые незаконно получили по несколько тысяч евро каждый.

Следователям известен человек, получавший социальные выплаты под 12 различными именами. Он незаконно получил около 50 тысяч евро. При этом подозреваемых будет непросто привлечь к ответственности. "Когда обман раскрывается, они, как правило, уезжают в неизвестном направлении", - говорит Юлия Майер (Julia Meyer) из прокуратуры Брауншвейга.

Следователи признают, что обмана можно было избежать, снимая отпечатки пальцев, но в условиях наплыва сотен беженцев ежедневно, на это не хватало ни времени, ни ресурсов.