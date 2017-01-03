Полиция задержала двух марокканцев, попытавшихся нелегально переправить мигрантов в Сеуту — североафриканской эксклав Испании. Двух мигрантов они спрятали в машине, еще одного — в чемодане.

Мужчина и женщина, предположительно гвинейцы, были обнаружены в ходе полицейского рейда во вторник. Один из них был найден спрятавшимся за приборной панелью, а другой — в специально выдолбленном заднем сиденье автомобиля. Найденным была оказана первая медицинская помощь.

Guardia Civil #Ceuta rescata a dos inmigrantes de dobles fondos en un coche

Colabora contra las mafias 📞062https://t.co/dChUzuE9Qj pic.twitter.com/X1TbWtusGf

— Guardia Civil (@guardiacivil) January 2, 2017

Кроме того, еще один молодой африканец был найден в чемодане, принадлежавшем 22-летней марокканской женщине. Его обнаружили еще до нового года, 30 декабря.

Женщина пыталась провести его в чемодане, закрепленном на тележке, но таможенники попросили ее открыть чемодан.

Обнаруженный в нем мужчина, предположительно из Габона, также нуждался в неотложной медицинской помощи.

Spain Ceuta: Migrants found hidden in car and suitcase https://t.co/DOcPQCVTUc

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 2, 2017

Тем временем, около 1100 африканских мигрантов попытались прорваться в Сеуту, перебравшись через высокий забор с колючей проволокой.

В ходе беспорядков пятьдесят марокканских и пять испанских пограничников получили ранения. Один из них потерял глаз.

По утверждению местных властей, никому из нарушителей не удалось проскользнуть на испанскую территорию. Преодолеть заграждение удалось только двум мигрантам, они оба получили травмы, спрыгивая с шестиметрового забора. Они были доставлены в больницу в Сеуте.

Власти Испании назвали новогоднюю попытку штурма чрезвычайно ожесточенной и организованной. Подобная попытка, в которой участвовали 400 человек, была предпринята 9 декабря.

У Испании в Северной Африке есть два автономных города-эксклава: Сеута и Мелилья. Они расположены на границе с Марокко. От территории Марокко Сеуту отделяет Сеутская стена — шестиметровый двойной забор с колючей проволокой, оснащенный видеокамерами, а также датчиками движения и шума.

Для иммигрантов путь в Европу через эти города является более простым и менее опасным, чем путешествие через Средиземное море.