Он написал, что в России "совершенно свободно и безо всяких ограничений" существуют так называемые "масонские ложи". По словам Милонова, они предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику. Депутат добавил, что "их отдельные видные члены пытались участвовать в выборах на высшие выборные должности" России.
По словам Милонова, одной из главных целей масонства является "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов".
"Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе, в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы", — заявил депутат.
По его словам, "главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег".
"На основании этого, прошу Вас рассмотреть возможность организации проверки деятельность разнообразных масонских сообществ, действующих на территории России", — указал парламентарий.
4 марта Милонов призвал проверить фильм "Красавица и чудовище" из-за гей-персонажа.