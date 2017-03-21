Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генерального прокурора России Юрию Чайку разнообразных масонских сообществ, которые, по его словам, действуют на территории России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст обращения.

Он написал, что в России "совершенно свободно и безо всяких ограничений" существуют так называемые "масонские ложи". По словам Милонова, они предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику. Депутат добавил, что "их отдельные видные члены пытались участвовать в выборах на высшие выборные должности" России.

По словам Милонова, одной из главных целей масонства является "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов".

"Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе, в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы", — заявил депутат.

По его словам, "главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег".

"На основании этого, прошу Вас рассмотреть возможность организации проверки деятельность разнообразных масонских сообществ, действующих на территории России", — указал парламентарий.

4 марта Милонов призвал проверить фильм "Красавица и чудовище" из-за гей-персонажа.