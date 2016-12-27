"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль"", - заявил министр на собрании партии "Наш дом Израиль".

Высказывание Либермана связано с намеченной на 15 января 2017 года международной конференции по миру на Ближнем Востоке, которая будет проходить во Франции, являющейся ее инициатором. Принять участие должны стать около 70 государств и международных организаций. Израиль изначально выступал против созыва форума и объявил, что не будет в нем участвовать. По словам министра, выезд евреев из Франции - "единственный ответ на этот заговор", а конференция - "трибунал против Государства Израиль" и "современное дело Дрейфуса".

Он также отметил, что реальной целью конференции является "подрыв безопасности Государства Израиль и очернение его доброго имени".

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, признающую незаконным строительство израильских поселений на палестинских территориях. Израиль заявил, что не будет выполнять это решение.