SkyNews в Минобороны Великобритании заявили, что "полностью уверены" в надежности системы, и летний тест это подтвердил.

Запуск был произведен в июне 2016 года с подлодки Vengeance у берегов Флориды, и ракета после выхода из воды направилась к берегам США. Она не была оснащена боеголовкой. SkyNews обращает внимание на то, что тестовые запуски дорогостоящего "Трайдента" можно пересчитать по пальцам одной руки. И ранее каждое испытание было поводом для ряда пресс-релизов, в которых Минобороны о надежности систем ядерной обороны. В противовес этому летний запуск был кратко охарактеризован как "успешный", деталей представлено не было.

The Sunday Times утверждает, что в военном ведомстве и правительстве поднялась огромная паника, и в итоге инцидент решили скрыть.

ВВС обращает внимание, что через несколько недель, в июле, в Палате представителей британского парламента прошло голосование о судьбе ракет "Трайдент". Премьер-министр Мэй, для которой пятичасовые дебаты стали первым серьезным испытанием на взаимодействие с законодателями, о ЧП в своей речи не упоминала.

В итоге депутаты поддержали программу модернизации системы Trident(подлодки являются ее составной частью) — за нее было отдано 472 голоса, против — 117. Стоимость программы составляет 31 млрд фунтов (примерно 38 млрд долларов). В рамках программы будут построены четыре новые субмарины на смену другим четырем, которые в настоящее время входят в состав системы морского ядерного сдерживания.

По данным Sky News, министр обороны Великобритании Майкл Феллон будет вызван в Палату представителей для того, чтобы отчитаться об этом инциденте.

Подлодка Vengeance отправилась на испытания в декабре 2015 года после ремонта, который обошелся в 350 млн фунтов. В ходе модернизации были обновлена электроника подлодки, а ракеты получили новые пусковые системы.