Скандально известный сатирический журнал Charlie Hebdo разместил карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. На карикатуре изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", — сказал Конашенков, комментируя карикатуры на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи, которые опубликовал французский журнал Charlie Hebdo.

Также Конашенков заявил: "Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей", - их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем".

"Неудивительно, что как-то приутихли те из наших "сограждан", которые не так давно позировали на селфи в майках "Je suis Charlie" (Я-Шарли)"", - заявил также Конашенков.

Ранее сообщалось, что 7 января 2015 года террористы открыли стрельбу в здании редакции сатирического журнала "Шарли Эбдо" в центре Парижа.

В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них - журналисты. Еще 11 человек получили ранения.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.