"Политика — сложная вещь", — сказала Мишель Обама, покинувшая Белый дом с рейтингом одобрения в 68% (на 10% больше, чем у ее мужа). "До поры до времени все хорошо, потом ты выдвигаешься, и на тебя все накидываются", — сказала она, добавив, что занятие политикой так или иначе отражается на всей семье.

"Я бы не стала требовать от своих детей, чтобы они снова через это прошли. Когда баллотируешься на высокий государственный пост, это касается не только тебя, но и всей твоей семьи", — сказала бывшая первая леди. "Но государственная служба всегда будет у нас в крови", — добавила Обама.

Мишель Обама говорила, что у нее нет никаких политических амбиций, когда она еще была первой леди США. Сейчас она впервые заявила об этом после окончания избирательной кампании, во время которой она рассматривалась как ключевая фигура в стане демократов.

Обама сейчас не прокомментировала работу Дональда Трампа, который провел без малого 100 дней на посту президента, но рассказала, как ее семья провела последние три месяца — например, они ездили отдыхать на Таити.

Говоря о жизни вне Белого дома, Обама отметила, что собаки в их семье пугаются звука дверного звонка, так как в Белом доме звонков не было. Детям четы Обама — Малии и Саше — теперь позволено самим открывать окна на улицу. В Белом доме это также было запрещено.

В ответ на вопрос о том, что она испытывала, когда ее семья покидала Белый дом, Обама призналась, что с трудом сдерживала слезы. "Я не хотела, чтобы на моих глазах были слезы, потому что люди обязательно подумали бы, что я плачу из-за нового президента", — сказала она.

До этой недели семья Обама не появлялась в поле зрения СМИ. Накануне сам Барак Обама впервые после ухода из Белого дома выступил публично. Он модерировал дискуссию в Чикагском университете, где когда-то преподавал конституционное право.

Во время своего выступления экс-президент ни разу не упомянул Трампа.