На акции протеста против избранного президента в Нью-Йорке выступил мэр города Билл де Блазио, а также многие голливудские знаменитости — Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Алекс Болдуин, Майкл Мур и Шер. На день инаугурации Трампа запланированы новые демонстрации.

По словам Джастина Кребса, одного из организаторов, он не ожидает, что им удастся изменить мышление Трампа, однако он надеется ободрить людей, которые раздражены грядущим правлением Трампа. "Мы посылаем сигнал господину Трампу и всей стране, что мы выступаем за равенство, гражданские права, гражданские свободы и защиту окружающей среды", — добавил организатор.

Ранее в четверг в Вашингтоне состоялся концерт в честь избрания Трампа. На нем выступил ряд музыкальных групп и солистов, работающих в жанре кантри, соул и других. Сам Дональд Трамп приветствовал пришедших на концерт американцев обещаниями объединить страну и сделать Америку более великой, чем когда-либо.