Согласно данным телеканала "Дождь", задержано уже более 250 человек, в том числе один из главных российских оппозиционных активистов Алексей Навальный.

Как отмечает Lenta.ru, сам Навальный в своем микроблоге призвал демонстрантов "не отбивать" его. "Ребята, со мной все хорошо (…) Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией", — написал он.

На Пушкинской площади распылили газ, в ход пошли дубинки. Центр города заранее наводнили силовики: полицейские, сотрудники ОМОН, кинологи, в переулках — готовые отвозить протестующих в ОВД автозаки и техника, призванная в случае чего блокировать проход по улицам.

Одно из многих жестких задержаний на Пушкинской:

Arrests grtting more and more violent on the edges of now-cleared Pushkin Square: pic.twitter.com/uZrVHNqcGn