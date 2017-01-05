Во Франции приостановлена продажа пищевой добавки с витамином D - Uvesterol D, поскольку вскоре после ее приема, 21 декабря, скончался 10-дневный младенец.

Uvesterol D - распространенный во Франции препарат, который дают детям до 5 лет, испытывающим дефицит витамина D.

Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения сообщило о возможной связи между приемом добавки и смертью новорожденного.

Однако, по словам официальных лиц, причиной смерти могли стать и другие вещества или продукты.

Как заявила министр здравоохранения Франции Марисоль Турен, в целом витамин D не представляет опасности для детей. По ее словам, риск вызван "особым методом приема добавки".

Она пообещала предоставить родителям "прозрачную, объективную и надежную информацию".

В официальном заявлении Французского национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения отмечается, что речь идет только о препарате Uvesterol D, который закапывают пипеткой.

Младенец умер 21 декабря - судя по всему, после того как ему закапали в рот дозу Uvesterol D с помощью пластмассовой пипетки. У него сразу же началось удушье, а через два часа он умер от остановки сердца и дыхания.

Новость о смерти ребенка не разглашалась медицинскими органами, однако в понедельник она появилась во французских СМИ.

Как заявляет агентство, в 2006-ом году оно приняло меры для ограничения рисков, связанных с приемом Uvesterol D, после того как стали известны некоторые побочные эффекты препарата.

Однако с момента начала продажи этой добавки в 1990 году и до декабря прошлого года связанных с ней смертей зарегистрировано не было.

Французская газета Le Monde между тем пишет о том, что опасения по поводу того, как принимается Uvesterol D, существуют уже много лет, и есть задокументированные свидетельства серьезных заболеваний.

По утверждению газеты, именно масляная основа этой добавки отличает ее от других жидких форм, в которых выпускается витамин D.

Производитель Uvesterol D компания Crinex в 2006 году изменила дизайн пипетки, чтобы капли выходили из нее медленнее.

В 2013 году вышеупомянутое агентство порекомендовало родителям вводить витамин по одной капле с перерывами и перед едой, а также держать ребенка в полусидящей позе. Она также сократило рекомендованную дозу.

В 2014 году журнал Prescire призвал прекратить давать витаминные добавки Uvesterol новорожденным детям, заявив, что и агентство по безопасности лекарственных средств, и компания производитель предлагают только полумеры и тянут время.