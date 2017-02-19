На ответственность России за реализацию минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины указала верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в субботу, 18 февраля, в Мюнхене.

Обсуждая ситуацию в Донбассе, глава европейской дипломатии напомнила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении условий минских соглашений. ЕС по-прежнему поддерживает и готов всячески содействовать работе в "нормандском формате" и в рамках ОБСЕ, заявила Могерини. Кроме того, Могерини и Лавров обсудили необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном, возможности мирного урегулирования ближневосточного конфликта, положение в Ливии, Афганистане и Сирии.

Форматы не так важны, как результаты

Ранее в тот же день, после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Могерини, отвечая на вопрос мэра Киева Виталия Кличко о возможности участия США в "нормандском формате", заявила, что санкции против России и форматы по урегулированию конфликта на востоке Украины вторичны по отношению к минским соглашениям.

"Я быстро перестала обращать внимание на форматы и предпочитаю смотреть на их результаты. Приоритет остается прежним: каким образом Европейский Союз может помочь реализации минских соглашений. Мы работаем над этим с французами, немцами, украинским правительством и с нашими российскими друзьями", — отметила она.