В перспективе появится еще 13 КПП и Приднестровье окажется в пограничном кольце между Молдовой и Украиной. Президент Приднестровья Вадим Красносельский полагает, что для Кишинева восстановление контроля над своей восточной границей — шаг к вступлению в НАТО и ЕС. А также — удар по интересам России, пишет "Независимая газета".

"Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности, суверенитета республики Молдова", — заявил Порошенко на брифинге, сообщает пресс-служба главы государства.

Он добавил, что Украина готова делать все возможное для восстановления того, что 25 лет назад было спровоцировано и имеет тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье.

ПАремьер-министр Молдовы рассказал, что ранее больше 70% от общих объемов торговых операций Приднестровья осуществлялись именно через пункт пропуска "Кучурган-Первомайск". Павел Филип отметил, что странно слышать разного рода спекуляции по поводу так называемых планов по осуществлению экономической блокады Приднестровья.

"О какой блокаде может идти речь, если почти 60% общего объема экспорта из этого региона было в страны ЕС. Возможно, это не нравится некоторым лидерам этого региона, но это очень нужно для людей, которые там проживают", — подчеркнул Филип.

По мнению лидера ПМР Вадима Красносельского, то, что Молдавия и Украина установили совместные пограничные и таможенные посты на приднестровском участке границы, означает полную экономическую блокаду непризнанной республики.

"КПП на приднестровском участке молдавско-украинской границы — это шаг Молдовы к вступлению в НАТО и ЕС. Неконтролируемая граница мешала евро-атлантической интеграции Молдовы. Это относится и к Украине — она также стремится в ЕС и НАТО, и у нее есть неурегулированные территориальные споры и открытая граница — с РФ в районе Донбасса и до последнего времени — с Молдовой (приднестровский участок)", — пояснил Красносельский в комментарии "Независимой газете".

Он обратил внимание на то, что "фактическое закрытие Молдовой границы Приднестровья с Украиной — удар по интересам России": "В Приднестровье проживают 220 тысяч граждан РФ. Именно в отношении них будет ограничен пропуск в Одесскую область, их права — ущемлены. Я буду отстаивать их права. Надеюсь, Россия не бросит своих граждан. Тем более, что у России есть рычаги воздействия на Кишинев".

По его словам, "посты на границе — начало силового сценария Кишинева против Приднестровья". "Речь идет об экономическом удушении Приднестровья, и это консолидированное решение всей молдавской власти. Президент Игорь Додон, выступающий за диалог с Приднестровьем и восстановление связей с Россией, также поддержал идею установления совместных молдавско-украинских контрольно-пропускных пунктов. Хотя на последнем заседании постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье — стороны, Россия, Украина, ОБСЕ — посредники, ЕС и США — наблюдатели) было принято решение: все, что касается Приднестровья, должно обсуждаться за столом переговоров в присутствии представителей Тирасполя. Но с нами никто ничего не обсуждал. Решение о КПП принималось в нарушение постановления формата "5+2", — подчеркнул Вадим Красносельский.

Украина в данных условиях, по мнению главы ПМР, из страны-гаранта урегулирования приднестровского конфликта превращается в заинтересованную сторону. Особенно учитывая факт усиления Киевом силовой составляющей на границе с Приднестровьем. Известно, что к границе непризнанной республики были подведены подразделения национальной гвардии и полиции Украины. Туда же подтянулась и молдавская полиция. Кишиневская пресса отмечает, что ситуация напоминает предвоенную.

Ситуация в приднестровском урегулировании продолжает осложняться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что "потенциал позитива, созданный двумя встречами президента РМ Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в январе и марте 2017 года, по сути, растрачивается впустую".

Как сообщалось, в мае Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских миротворцев на территории Приднестровского региона. Такое решение КС вынес по запросу Либеральной партии относительно принципа нейтралитета Молдовы и законности пребывания иностранных войск на территории республики.

Согласно решению КС, Молдова является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит конституции и законодательству. КС отметил в то же время, что "около 11% территории Молдовы является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, большая часть территории которого входит в состав Молдавии как автономное территориальное образование. Приднестровье провозгласило независимость от Молдавии в 1991 году. Разгоревшийся вооруженный конфликт был прекращен после вмешательства российских войск, миротворческая миссия в регионе продолжается до сих пор. Тирасполю удалось де-факто сохранить независимость от Кишинева, но международного признания Приднестровье не получило.

По Соглашению о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье в зоне безопасности на Днестре находится около 1,5 тысячи российских миротворцев.

В марте этого года Верховный совет ПМР поддержал законопроект об использовании российского триколора наравне с государственным флагом. А в апреле Верховный совет ПМР попросил Россию признать свои документы.

С начала 90-х Россия оказывает республике экономическую помощь (по оценкам экспертов, ежегодная помощь сопоставима с ВВП Приднестровья, составляющим около миллиарда долларов). В то же время принадлежности этой территории к Молдавии Россия до сих пор официально не оспаривала.