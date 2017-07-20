Глава МИДЕИ Андрей Галубр направил послание в посольство России в молдавской столице. В качестве причин указывается "отсутствие необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована".

В письме не указано имя Рогозина. Агентство уточняет, что в обращении речь идет о прилете делегации во главе с вице-премьером, который является спецпредставителем РФ по Приднестровью и сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой.

Рогозин должен прилететь в Кишинев в конце июля. По информации МИДЕИ, он обсудит с молдавскими властями развитие торгово-экономических отношений между странами и другие вопросы.