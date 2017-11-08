Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск оппозиционера Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину, поданный 3 ноября на 800 листах в связи с отказами в согласовании проведения митингов. Подробности своего решения в суде не раскрыли.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов на своей странице в Facebook перечислил все законные основания для отказа в принятии иска, предусмотренные 128-й статьей Кодекса административного судопроизводства РФ, и пришел к выводу, что ни одно из них не подходит, сообщает Newsru.com.

1 ноября Навальный в своем блоге объявил о прекращении проведения встреч с избирателями в виде согласованных митингов, так как это, по его словам, более невозможно из-за того, что местные власти не дают на них разрешений. Оппозиционер также сообщил, что подаст в суд на Путина и его администрацию по поводу незаконных действий президента.

В свою очередь в руководстве МВД заявили, что в ряде российских городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) запланированные публичные мероприятия с участием Навального, который ведет избирательную кампанию по выдвижению в кандидаты в президенты, были согласованы местными органами исполнительной власти, но не состоялись ввиду отсутствия самого Навального.

В МВД также обратили внимание на то, что во время акций сотрудникам полиции и Росгвардии "приходится принимать дополнительные меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, что несет за собой дополнительную нагрузку на личный состав и расходы бюджета".