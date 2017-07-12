Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии, признав его виновным в мошенничестве при строительстве жилого комплекса, но сразу же освободил подсудимого в связи истечением срока давности по делу.

"Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда", — огласил решение судья. Полонского обвиняли по статье о мошенничестве, прокуратура требовала приговорить его к восьми годам лишения свободы.

Суд установил, что в 2008-2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров "Миракс Групп" похитил 2,6 млрд рублей (44,7 млн долларов) у участников долевого строительства элитных жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". Эти деньги он получал от дольщиков в нарушение требований законодательства, а затем перечислял на другие цели, говорится в приговоре.

Двух соучастников Полонского — экс-главу финдепартамента корпорации Александра Паперно и бывшего гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина — суд также признал виновными в мошенничестве, но сажать в тюрьму не стал.

"Признать Паперно виновным и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Признать Пронякина виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Освободить из-под стражи в связи с истечением срока давности", — говорится в приговоре.

Находившийся в бегах Полонский в мае 2015 года был арестован в Камбодже и переправлен в Москву. С тех пор он находился в столичном СИЗО №1 "Матросская тишина". Паперно и Пронякин находились под подпиской о невыезде. Все трое не признавали вину.