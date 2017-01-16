Россия передала Польше записи речевого самописца самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года.

"Записи речевого самописца… после дополнительных шумоочисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров", — сообщает пресс-служба посольства РФ в Польше.

МИД России дал посольству Польши официальные разъяснения по комментариям Владимира Путина о падении лайнера.

"В своих высказываниях по теме катастрофы президент РФ опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами", — сообщает МИД РФ, добавив, что ключевые факты, упомянутые Путиным в выступлении на пресс-конференции в декабре 2016 года, "подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа".

"Какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолете Ту-154М, российская сторона не располагает", — подчеркнули в посольстве РФ.

Как сообщалось, в конце декабря МИД Польши направил российской стороне ноту с требованием передать неизвестные Варшаве записи из кабины самолета Ту-154 президента Леха Качиньского. Эта просьба связана с комментарием, который дал президент России в ходе большой пресс-конференции.

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.

В ноябре 2016 года в Кракове прошла процедура эксгумации останков Леха Качиньского и его супруги Марии. Польская специальная комиссия нашла ряд нестыковок в материалах дела. По словам главы комиссии Вацлава Берчиньского, в частности, после крушения обломки самолета были перемещены.