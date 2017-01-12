Мужчина и его дочь планировали небольшое путешествие вдоль побережья Новой Зеландии, однако внезапный шторм сломал винт мотора яхты. Впоследствии они оказались дрейфующими в открытом море.

Лэнгдон пояснил, что во время нахождения в Тасмановом море понял, что будет безопаснее пытаться держать курс на Австралию, а не на Новую Зеландию. Мужчину и его дочь спасатели обнаружили после месяца их пребывания в море. Всего яхта преодолела 1,241 морских миль (порядка 2000 км).

В апреле 2015 года экипаж немецкого контейнеровоза спас американца Луиса Джордана, который в течение 66 дней дрейфовал в Атлантическом океане на неисправной лодке.

А в январе 2013 года команда антарктического круизного судна спасла французского яхтсмена, который три дня находился в шлюпке у берегов австралийского острова Тасмания. 63-летний Ален Делор собирался в одиночку совершить кругосветное плавание, но был вынужден отказаться от задумки из-за сильного шторма.

Также известен случай, когда шведский спортсмен Стиг Лундвалль провел 80 дней в океане на дрейфующем паруснике. В 2012 году на небольшом паруснике Лундвалль совершал путешествие по Индийскому океану, когда попал в шторм, который сломал на судне единственную мачту.

Но были и трагические случаи. Так, весной 2015-го у берегов Филиппин была обнаружена дрейфующая яхта со сломанной мачтой и мумифицированным телом человека. По документам установили, что погибший — немецкий путешественник Манфред Фриц Байорат, пропавший без вести годом ранее.