Суд Московской области вынес приговор мужчине, который в ходе ссоры причинил смертельные травмы музыканту Павлу Усанову, являвшемуся одним из членов поп-группы "Любэ".

Суд назначил обвиняемому Максиму Доброму наказание в виде одного года и девяти месяцев ограничения свободы. Также осужденный выплатит штраф в размере 700 тысяч рублей, сообщает официальный сайт областного ГСУ СК РФ.

Установлено, что 2 апреля 2016 года в одном из ресторанов, расположенных в селе Озерецком Дмитровского района, между бас-гитаристом Усановым и Добрым произошел конфликт. Он продолжился на обочине дороги от деревни Рыбаки к селу Озерецкое. Там Добрый нанес артисту удар кулаком в область виска, передает "Интерфакс".

Потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Музыканта доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского, и вечером 19 апреля он скончался от полученной травмы, не приходя в сознание.

В отношении Максима Доброго было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Ему грозило наказание в виде двух лет лишения свободы.