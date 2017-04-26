Видеозапись убийства, произошедшего на Пхукете, была доступна в социальной сети в течение примерно 24 часов, отмечает Reuters.

Мужчина повязал на шею дочери веревку, а затем сбросил ребенка с крыши заброшенного здания.

Гибель мужчины на фейсбуке не транслировалась, однако его тело было позднее найдено рядом с телом дочери, отметили в местной полиции.

Представитель Facebook заявил в комментарии агентству, что в соцсети "абсолютно нет места контенту такого рода".

На прошлой неделе компания сообщила, что пересматривает правила мониторинга видеотрансляций с жестоким и другим нарушающим правила контентом.

Reuters напоминает, что во вторник суд в Швеции арестовал троих мужчин по обвинению в изнасиловании, которое транслировалось по фейсбуку.

В середине апреля мужчина в американском Кливленде использовал фейсбук, чтобы показать убийство пожилого человека.

В марте группа подростков в Чикаго транслировала через социальную сеть изнасилование несовершеннолетней, в феврале в фейсбук попало убийство двухлетнего ребенка, а в январе — издевательства над человеком с ограниченными возможностями.