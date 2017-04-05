Россиянин Андрей (Ильяс) Никитин, названный СМИ предполагаемым организатором теракта в петербургском метро, рассказал о том, что история с публикацией его фотографии как потенциального террориста сильно осложнила ему жизнь, сообщает агентство IslamNews.

"После того как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь", — заявил он.

По словам Никитина, накануне он не смог улететь домой, так как другие пассажиры отказались лететь с ним одним рейсом.

"К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета", — отметил Никитин.

Также мужчина рассказал, что его вместе с близкими и друзьями повсюду выслеживают репортеры. "Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью", — заключил Никитин.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.