Полиция возбудила уголовное дело в отношении художника Петра Павленского по статье побои, сообщает пресс-служба московского управления МВД. Защита Павленского настаивает, что в возбуждении дела отказано. Художник покинул Россию и будет просить убежища по Франции.

Накануне сам художник, известный радикальными художественными акциями с политическим содержанием, рассказал, что вынужден был покинуть страну, опасаясь оказаться за решеткой. Это произошло после того как следователи и полиция заинтересовались двумя эпизодами из его жизни — об избиении актера Театра.doc Всеволода Лисовского и сексуальном насилии в отношении актрисы того же театра Анастасии Слониной.

По обоим эпизодам проводилась доследственная проверка. Утром во вторник адвокат Павленского Ольга Динзе говорила, что полиция решила не возбуждать дело о побоях, но продолжает проверку жалобы на сексуальное насилие.

Однако днем пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что на Павленского завели дело "по факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку". Из сообщения, которое цитирует Интерфакс, следует, что дело было открыто еще 31 октября.

Адвокат Динзе после этого снова заявила, что дело не возбуждалось. "Вчера мы получили информацию от участкового о том, что было отказано в возбуждении дела", — сказала защитник Павленского. Она обратила внимание, что такие дела полиция не расследует и завести их можно только через суд. Тем не менее, в полиции заявляют, что по делу о побоях проводятся "следственно-оперативные мероприятия", которые предусматривают задержание Павленского.

Сам художник накануне рассказал Русской службе Би-би-си, что 14 декабря после возвращения из Варшавы его самого и его подругу Оксану Шалыгину доставили на допрос в Следственный комитет. Основанием стало жалоба актрисы Слониной. Павленский подозревает, что она участвовала в провокации, целью которой было выдавить художника из страны.

Павленский подтвердил, что Слонина была у них с Шалыгиной в гостях. В свою очередь, продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил "Новой газете", что там произошла попытка изнасилования. Он утверждает также, что еще раньше Павленский со знакомым жестоко избил актера Лисовского, у которого появились вопросы по поводу отношений Слониной и Павленского. Из-за угрозы оказаться в колонии Павленский с Шалиной решили просить политическое убежище во Франции.

Павленский при этом обращал внимание, что после семи часов допроса в Следственном комитете его не стали задерживать. "Я пока в тюрьме находился, я за семь месяцев видел огромное количество людей вот с этими статьями [о сексуальном насилии]. Не бывает, чтобы людей [по этой статье] сначала схватили, а потом сказали: ну ладно, мы с вами свяжемся. То есть это выглядело так, что нам дают возможность уйти", — рассказал он Русской службе Би-би-си.

Павленский находился под стражей до июня 2016 года по делу о поджоге двери главного здания ФСБ на Лубянке. Мещанский районный суд Москвы признал художника виновным по статье о повреждении культурного наследия и приговорил к штрафу в размере 500 тыс. рублей (8 тыс. долларов). Сам художник назвал свою акцию "Угроза" и требовал судить себя по статье о терроризме, как украинского режиссера Олега Сенцова.

Еще раньше он провел несколько других радикальных художественный акций, связанных с политикой. Так, в ноябре 2013 года он разделся догола и прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади — как объяснил Павленский, в знак протеста против "триумфа полицейского государства" и "политической индифферентности" российского общества.