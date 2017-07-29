Олень карибу выскочил на взлетно-посадочную полосу в тот момент, когда на нее заходил Boeing 737 авиакомпании ConocoPhillips. Пилот не успел предотвратить столкновение, и животное было обезглавлено шасси.

После происшествия самолет сделал круг над аэропортом, пока рабочие убирали тушу оленя со взлетно-посадочной полосы. Посадка прошла в штатном режиме, повреждений воздушного судна не обнаружено.

На прошлой неделе мигрировавшее стадо из более чем четырех тысяч оленей карибу прошло через территорию, на которой находится Дедхорс. Многие животные остановились на взлетно-посадочной полосе, но были разогнаны служащими аэропорта. По их словам, погибший олень мог отбиться от этого стада.

Карибу — единственный представитель рода северных оленей. Численность североамериканских карибу в начале 2000-х оценивалась примерно в 4 миллиона голов.