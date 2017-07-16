Всего на аттракционе находились 33 пассажира, инцидент произошел в 14:30 по местному времени. Пострадавшие получили незначительные ушибы, некоторые пассажиры пожаловались на головокружение, после оказания первой помощи их отправили в больницу.
Очевидец опубликовал видеозапись, где виден аттракцион, на котором произошла авария.
🔴 Así quedo la atracción del parque de atracciones de Madrid tras el accidente con más de 26 heridos. Los investigadores tapan los vehículos pic.twitter.com/z11NhOzzYW— David Enguita (@davidenguita) 16 July 2017
Экстренный вызов поступил спасателям от сотрудников парка развлечений.