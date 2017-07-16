Всего на аттракционе находились 33 пассажира, инцидент произошел в 14:30 по местному времени. Пострадавшие получили незначительные ушибы, некоторые пассажиры пожаловались на головокружение, после оказания первой помощи их отправили в больницу.

Очевидец опубликовал видеозапись, где виден аттракцион, на котором произошла авария.


Экстренный вызов поступил спасателям от сотрудников парка развлечений.