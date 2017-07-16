На американских горках в Испании столкнулись два состава

РБК |





CC Foto: Beraldo Leal Не менее 27 человек пострадали в результате столкновения двух составов аттракциона "американские горки" под названием "Поезд из шахты" в парке развлечений в Мадриде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Europa Press. Всего на аттракционе находились 33 пассажира, инцидент произошел в 14:30 по местному времени. Пострадавшие получили незначительные ушибы, некоторые пассажиры пожаловались на головокружение, после оказания первой помощи их отправили в больницу. Очевидец опубликовал видеозапись, где виден аттракцион, на котором произошла авария. 🔴 Así quedo la atracción del parque de atracciones de Madrid tras el accidente con más de 26 heridos. Los investigadores tapan los vehículos pic.twitter.com/z11NhOzzYW — David Enguita (@davidenguita) 16 July 2017

Экстренный вызов поступил спасателям от сотрудников парка развлечений.

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