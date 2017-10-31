Десятки туш нерп обнаружены на трех участках байкальского побережья — у поселка Новый Энхалук в Бурятии, возле поселка Мурино Иркутской области и вдоль Кругобайкальской железной дороги, между поселками Порт Байкал и Култук в Иркутской области. Причина массовой гибели животных устанавливается.

Больше всего погибших животных — более 90 — обнаружено в Бурятии. В Иркутской области поднято 39 туш. Версия гибели нерпы от какой-либо инфекции пока не подтверждается — первые пробы дали отрицательный результат. Власти также исключили браконьерский отстрел, поскольку на тушах отсутствуют механические повреждения, передает ТАСС. Таким образом, основной версией стала природная причина — например, гибель во время шторма.

Ранее три факта массовой гибели байкальской нерпы были зарегистрированы в конце октября на побережье озера Байкал — два в Слюдянском районе Иркутской области (38 туш) и один в Кабанском районе Бурятии (около 30 туш). По предварительным данным вскрытия нерп, животные погибли от остановки сердца. Выдвигалась версия смерти от инфекции, но лабораторное исследование не выявило вируса чумы плотоядных.

Байкальская нерпа, или байкальский тюлень, — один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик Байкала, напоминает Newsru.com. В настоящее время популяция нерпы в озере составляет более 100 тысяч особей. В 1987 году в регионе произошел случай массовой гибели нерп, тогда причиной стал вирус чумы плотоядных. Периодически трупы нерпы за последние годы уже выбрасывало на берег, но не в таком количестве и не в такой короткий срок, как теперь.

Как сообщалось, озеро Байкал в его нынешнем виде может исчезнуть с лица земли, а на его месте появится новый океан, который расколет Евразию, считают российские ученые.