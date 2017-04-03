Полиция Индонезии арестовала на курортном острове Бали 29-летнюю гражданку РФ, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Девушка является наркоманкой и говорит, что запрещенный препарат понадобился ей для стимуляции творческого вдохновения. Теперь ей грозит 12-летний срок лишения свободы.





Россиянка с инициалами Г. Н. А. была задержана 23 марта в курортном городе Кута. На Бали она живет уже восемь лет, — сообщает портал NEWSru.com со ссылкой на The Jakarta Post.





Полицейские изъяли у задержанной 0,37 грамма кристаллического метамфетамина.





Молодая женщина рассказала полиции, что приобрела наркотики в тюрьме в районе Керобокан, сообщает ТАСС. "Сейчас мы выясняем, кто мог продать ей наркотик", - сказал глава полицейского подразделения Денпасара по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, комиссар Геде Ганефо.





Задержанная призналась, что употребляет наркотики около года. Купленный метамфетамин она также намеревалась использовать сама. Наркотик, по словам россиянки, помогал ей работать и "находить вдохновение".





За незаконный оборот наркотиков девушке грозит наказание в виде тюремного заключения на срок в 12 лет.