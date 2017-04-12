Как пояснил генерал Эдуардо Ано, останки Аскали, который использовал псевдоним Абу Рами, идентифицированы. Он разыскивался властями за убийства заложников, которых террорист лично обезглавил. В ходе операции также уничтожены пять боевиков.

27 февраля сообщалось, что члены группировки "Абу Сайяф" расстреляли немецкого заложника — 70-летнего Юргена К. Боевики требовали за похищенного гражданина ФРГ выкуп в размере 30 миллионов песо (около 570 тысяч евро).

В плену у исламистов мужчина находился с 6 ноября 2016 года. Тогда террористы похитили его с яхты у берегов Филиппин. Жену Юргена — 59-летнюю Сабину М. — убили. Тело женщины с многочисленными огнестрельными ранениями полиция обнаружила на борту судна.

В апреле 2016 года террористы обезглавили канадского заложника Джона Ридсдела, который провел у них в плену несколько месяцев.

Группировка "Абу Сайяф" была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бин Ладена, главаря террористической организации "Аль-Каида". "Абу Сайяф" известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. Присягнула на верность "Исламскому государству".