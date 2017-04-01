В пригороде Парижа произошел взрыв, пострадали не менее 20 человек. ЧП произошло в субботу вечером во время карнавала в коммуне Вильпент, передает BFMTV.

По первоначальным данным, три человека получили серьезные ранения. По сообщению AFP, один из пострадавших — мэр города Вильпент.

Причина взрыва уточняется. ТАСС со ссылкой на местное радио сообщает, что произошедшее не было терактом. Взорвалось пиротехническое устройство, которое должно было быть использовано во время традиционного карнавала для детей.

"Интерфакс" сообщает, что на фестивале поджигали чучело — большую фигуру, сделанную из соломы и палок. Однако по каким-то причинам пламя вырвалось из-под контроля, после чего произошел взрыв.