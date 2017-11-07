7 ноября в Москве на Красной площади состоялся торжественный марш, посвященный 76-й годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года. Всего в параде приняли участие около пяти тысяч человек.

По брусчатке торжественным маршем прошли кавалерийская группа Президентского полка, военнослужащие соединений и военно-учебных заведений Минобороны России в составе исторических рот, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона и участники военно-исторических клубов.

После парада прошла церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, на которой присутствовали ветераны — участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители ветеранских и молодежных объединений, военнослужащие Московского гарнизона, сообщает Newsru.com.

Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года был проведен во время битвы под Москвой и был приурочен к 24-й годовщине Октябрьской революции. В нем участвовали 28 467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 км от города.

В советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Последний такой парад состоялся в 1990 году. 7 ноября 2000 года на Красной площади впервые состоялся торжественный марш ветеранов ноябрьского парада 1941 года.