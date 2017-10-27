Как сообщает местная газета Granma, эксперты провели тщательный анализ аудиозаписей "атак", которые были переданы им американской стороной, и пришли к выводу, что записанные на них звуки очень схожи со звуками, "которые издают некоторые виды насекомых, в частности сверчки и цикады".

"Мы провели тест: сделали аудиозапись в парке нашей столицы и проанализировали ее. При этом мы применяли те же методы обработки, что и в случае с аудиообразцами, предоставленными США. Мы провели сравнение по всем спектрам сигналов, и очевидно, что эти шумы очень похожи на звук цикад", — заявил подполковник МВД Хуан Молина Кампос.

В сообщении отмечается, что цикады населяют прибрежные, сельские и городские районы на всем Кубинском архипелаге. В ходе расследования они были обнаружены и вблизи мест, где расположены резиденции американских дипломатов.

По словам следователей, длительное воздействие на человека звуков, производимых цикадами или сверчками, может привести к появлению ряда негативных симптомов, включая потерю слуха, повышение артериального давления, появление раздражительности.

Кубинские следователи сообщили о результатах своих исследований американской стороне, отвергнув предположение Вашингтона, что "атаки" на дипломатов могли совершаться при помощи некоего звукового оружия. В Гаване подобные измышления назвали "научной фантастикой".

Ранее агентство AP получило запись таинственного звука, который вызвал проблемы со здоровьем у сотрудников американского посольства в Гаване. "Акустические атаки" состояли из звуков на более чем 20 частотах. Журналисты АР описали звуки как "высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске". Запись была отправлена для анализа в лаборатории военно-морского флота США, но эксперты не сумели понять, как именно она вредит дипломатам.

О том, что американские дипломаты на Кубе подвергались неким "акустическим атакам", сообщил в августе телеканал CNN. Источники в Госдепе сообщили журналистам, что в результате этих нападений у пострадавших появлялись симптомы, напоминающие последствия сотрясения мозга. Всего, по данным Вашингтона, вред был нанесен 24 дипломатам. В начале октября США приняли решение о высылке 15 кубинских дипломатов.