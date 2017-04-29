Инцидент случился 29 апреля. Ан-26 выполнял рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. На борту самолета могли находиться до 39 человек.
Пассажирский самолет компании Aerogaviota пропал с радаров, когда пролетал провинцию Кубы Пинар-дель-Рио, передает NTN24. Позже представители авиакомпании сообщили, что пропавший с радаров самолет разбился на Кубе, передает Cibercuba.
Наземный доступ к территории, где потерпел крушение самолет, сильно затруднен. О судьбе пассажиров и экипажа информации пока нет.