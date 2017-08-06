В Литве в последний день фестиваля Granatos в Румшишкес (Кайшядорский район) случился пожар, во время которого полностью сгорели два здания музея.

Пожар возник на небольшом расстоянии от территории, где проходило веселье, на тропе, ведущей к Каунасскому морю. Единый центр помощи получил сообщение о пожаре в 2 часа ночи. Сообщалось, что в Румшишкес в Литовском музее народного быта горят два здания экспозиции.

Как сообщает радио LRT, во время пожара были полностью уничтожены два здания — экспозиционный жилой дом и хозяйственная постройка, где экспонировалась выставка "Малая Литва".

После ликвидации пожара опасности для леса и других зданий нет. Люди в пожаре не пострадали. Полицейские и пожарные пока не комментировали ситуацию.

Во время тушения пожара участникам фестиваля Granatos объявили, что мероприятие закончено и рекомендовали спокойно покинуть территорию фестиваля.