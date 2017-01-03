Первым о пожаре сообщил в Facebook депутат Львовской рады Игорь Зинкевич. По его данным, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, местные жители справились с огнем до прибытия пожарных.

Судя по фотографиям на официальной странице музея в Facebook, землянка выгорела дотла, ее кровля обвалилась и погребла под собой экспонаты.

В комментариях изданию "Захид" директор музея Иван Попович заявил, что возгорание не могло возникнуть под землей. По его мнению, неизвестные злоумышленники залили какую-то легковоспламеняющуюся жидкость через вентиляционные отверстия и подожгли. Он обращает внимание на то обстоятельство, что пожар случился в ночь с 1 на 2 января, когда украинские националисты отмечали 108-ю годовщину со дня рождения своего идеолога Степана Бандеры.

Музей УПА в Басевском лесу был открыт в сентябре 2014 года на том месте, где в 1955 году произошел бой между боевиками УПА и отрядом НКВД. Энтузиасты воссоздали землянку, в которой располагалась типография националистов. Оригинальную "кривку", как такие схроны называют на Украине, в 1970-х годах обнаружили и разобрали лесники.

Степан Бандера был одним из основателей Украинской повстанческой армии. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала как против немецких войск, так и против Советской армии. Летом 1941 года Бандера был арестован немцами и отправлен в концлагерь Заксенхаузен. Выйдя на свободу в 1944 году, он остался жить в Германии: сначала в Берлине, затем — в Мюнхене.

В 1959 году Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским, который потом провел шесть лет в заключении. В 2010 году, когда президентом был Виктор Ющенко, Бандеру посмертно признали Героем Украины. Впоследствии это решение отменил суд.

УПА была вооруженным крылом Организации украинских националистов (ОУН). В апреле 2015 года Верховная Рада признала бойцов ОУН-УПА борцами за независимость и запретила пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, державших под контролем территории Украины.

Фото — Facebook.