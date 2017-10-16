Недавнее расследование Галиции касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников, которых она уличила в связи с офшорами в Панаме, а также продаже паспортов острова и получении денег от руководства Азербайджана.

15 дней назад, как напоминает The Guardian, Галиция жаловалась в полицию, что получает угрозы в свой адрес. Премьер-министр уже назвал произошедшее "варварской атакой".

В мае премьер-министра Муската заподозрили в получении взяток за выдачу паспортов страны состоятельным россиянам.

В апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей широко используют офшорные схемы для ухода от налогов. В скандалах, в частности, оказались замешаны президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон.