На выборах в парламент Австрии, прошедших в воскресенье, 15 октября, лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с нынешним министром иностранных дел страны Себастьяном Курцем (на фото). Консерваторы набирают 30,2 процента голосов, свидетельствуют первые прогнозы на основании данных экзитполов.

На втором месте располагаются евроскептики из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которая в конце 2016 года стала партнером "Единой России". По предварительным данным, им удалось заручиться поддержкой 26,8 процента голосовавших.

Следом идет Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), которую возглавляет действующий канцлер Кристиан Керн, с 26,3 процента голосов.

Выборы в нижнюю палату австрийского парламента — Национальный совет — были назначены на 15 октября досрочно, потому что в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе СДПА и АНП.