На втором месте располагаются евроскептики из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которая в конце 2016 года стала партнером "Единой России". По предварительным данным, им удалось заручиться поддержкой 26,8 процента голосовавших.
Следом идет Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), которую возглавляет действующий канцлер Кристиан Керн, с 26,3 процента голосов.
Выборы в нижнюю палату австрийского парламента — Национальный совет — были назначены на 15 октября досрочно, потому что в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе СДПА и АНП.