Похороны в Тайване с участием 50 стриптизерш стали самой обсуждаемой темой недели в китайском интернете.

В четверг в городе Чиаи на юге провинции хоронили умершего в прошлом месяце местного политического деятеля Тунга Сыана. По сети распространилось видео похоронной процессии с полуголыми танцовщицами на крышах джипов.

Семья покойного объяснила, что Тунга Сыан был очень жизнелюбивым человеком и умел получать удовольствия от жизни. Устроив ему такие похороны, родственники хотели отдать дань этой его черте, сообщает местная пресса.

Процессия состояла из разноцветных джипов, из которых неслась громкая музыка. За ними шли барабанщики и маршировал специальный танцевальный коллектив. Приглашенные актеры были одеты в костюмы божеств и гигантских кукол. Такой красочной процессии тихий провинциальный городок не видел никогда, пишут местные СМИ.



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Обычная практика?

Тунга Сыан занимался политикой несколько десятилетий, а в последние годы возглавлял местный совет. Он был очень популярной фигурой в политических кругах Тайваня. Он умер в 76 лет от болезни, название которой не уточняется.

"За два дня до похорон он явился нам во сне и сказал, что хочет именно такой церемонии", — сказал в интервью тайваньской телекомпании CTS брат покойного. Видео с похорон разошлись по китайскому интернету и активно обсуждается в местной социальной сети Weibo.

"Вот это похороны, вот это да", — написал один из пользователей.

"Похоже, что в этом деле Тайвань на первом месте", — поддержал другой.

Многие пользователи похвалили семью умершего за красочное представление, порадовавшее жителей города. "Вот что значит быть поистине народным избранником", — сказал один из жителей Чиаи. "Местные жители просят: пожалуйста, умрите еще разок", — пошутил другой.

Участие танцоров и даже стриптизеров в похоронах — не такая уж необычная практика в некоторых слоях тайваньского общества, которые придерживаются языческих обрядов и верят в то, что духов необходимо развлекать.