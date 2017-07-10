Видео инцидента, который произошел за несколько минут до того, как на сцену вышла группа Green Day, доступно на YouTube, сообщает Lenta.ru.

Акробат выполнял трюк в клетке, висящей над толпой. По словам очевидцев, в какой-то момент, предположительно, сломалось крепление страховочного троса, и артист рухнул на землю. Сначала люди подумали, что это часть представления. Мужчине оказали помощь на месте, однако позднее стало известно, что он умер.

Испанскому акробату и танцору Педро Ауниону было 42 года. Он проживал в Великобритании.

После получасовой задержки с разрешения полиции организаторы продолжили фестиваль.