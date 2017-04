Мужчину задержали в момент, когда он хотел приблизиться к сотрудникам полицейского патруля. Сообщается, что полицейские направили на него оружие и некоторое время держали на расстоянии. Находившихся на вокзале пассажиров охватила паника, многие бросились прочь, оставив багаж.

Журналистка BBC Ханна Бейман опубликовала в Twitter фото задержания: видно, что полицейские конвоируют темнокожего мужчину.

Armed police arrest man at Gare du Nord in last half hour #Paris pic.twitter.com/sRyfgFAhNw

