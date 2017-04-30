Неизвестный выбросил пачку российских флагов перед камерой во время выступления Дональда Трампа в Харрисбурге, где президент США встретился со сторонниками в честь сотого дня пребывания на посту.

Флаги с российским триколором выбросил кто-то из толпы на митинге, в тот момент, когда Трамп говорил "мы только начинаем нашу битву за то, чтобы сделать Америку снова великой".

На то, что бросок попал на камеру, обратил внимание журналист MSNBC Стив Копак. Видеокадры этого эпизода он выложил в "Твиттер". "Во время речи Трампа кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой", — написал журналист.

Трамп строил свою избирательную кампанию в том числе на обещаниях наладить отношения с Россией. Так, 14 августа 2015 года он, будучи еще кандидатом в президенты, сказал: "Я думаю, я бы очень хорошо поладил с Путиным". Российский президент в ответ называл Трампа талантливым и ярким.

Прокремлевские политологи, депутаты и сенаторы тоже хвалили Трампа и возлагали на него большие надежды. Но после вступления Трампа в должность отношения России и США только продолжили ухудшаться, а 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе "Шайрат" в провинции Идлиб, обвинив режим Башара Асада в применении химического оружия.

Путин после этого заявил, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном при Трампе даже ниже, чем во времена его предшественника Барака Обамы.

Россию Трамп в своем выступлении в Пенсильвании упомянул в контексте критики международных соглашений, заключенных при Обаме. "Наше правительство стремилось заключать международные соглашения, по условиям которых США платили и несли бремя, тогда как другие страны имели выгоду", — сказал Трамп.

"Это в том числе одностороннее Парижское соглашение по климату, по которому Соединенные Штаты заплатили миллиарды долларов, а Китай, Россия и Индия ничего не вложили и не вложат", — указал он.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже еще в период президентства Обамы. 195 участников форума договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Трамп еще в ходе своей избирательной кампании пообещал отменить международное соглашение. Он отмечал, что документ фактически односторонний и невыгоден США.

В субботу в нескольких городах США прошли акции протеста против отношения Трампа к проблемам изменения климата. Трамп на митинге пообещал "начать новые переговоры или отменить" все соглашения, которые не отвечают американским интересам.

В частности, он заявил, что начнет новые переговоры по соглашению о свободной торговле с Мексикой и Канадой. Трамп надеется, что "это будет хорошо для всех".

Президент также раскритиковал соглашение по Транстихоокеанскому партнерству, решение о выходе из которого он принял после вступления в должность.