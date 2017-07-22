На Западном берегу реки Иордан трое израильтян были зарезаны в результате атаки палестинца с ножом, передает Reuters.

Как сообщает армия обороны Израиля в своем твиттере, нападение произошло на территории израильского поселения Неве-Цуф (Халамиш). По данным военных, всего пострадали четверо человек: трое погибли, один получил ранения. В нападавшего выстрелили. Неизвестно, был ли он ранен или убит. В эфире Israel Radio нападавшего идентифицировали как 19-летнего палестинца, проживающего в этой же территории.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина временно прекращает все контакты с Израилем до тех пор, пока не будут убраны металлоискатели с территории Храмовой горы — святыни как иудеев, так и мусульман, сообщает Haaretz.

Он также призвал ХАМАС воспользоваться этой возможностью для национального примирения палестинцев. Такое заявление лидер Палестины сделал после того, как в результате насилия в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан были убиты трое палестинцев.

По данным телеканала Al Jazeera, убийства произошли 21 июля. Первый палестинец был убит в Восточном Иерусалиме, второй — погиб от огня во время беспорядков после пятничной молитвы, третий — во время стычки с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

Тем не менее отношения между Израилем и Палестиной вновь обострились еще 14 июля. Тогда трое палестинцев открыли огонь по группе полицейских. Нападавшие были нейтрализованы, после чего Израиль и установил металлоискатели на Храмовой горе, чтобы избежать повторения инцидента.

Аббас добавил, что переговорил с главами Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Марокко, призвав их потребовать от Израиля прекратить текущие действия на Храмовой горе.

Глава Палестины также призвал Израиль освободить всех палестинских заключенных и отметил, что они создадут законопроект о лечении всех пострадавших в результате последней вспышки насилия.