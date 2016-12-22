Верховная Рада лишила депутата парламента Надежду Савченко права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За соответствующее постановление проголосовали 237 народных избранников, передает телеканал "112 Украина".

15 декабря бывшую военнослужащую официально исключили из парламентской фракции "Батькивщины". В партии уточнили, что на выборах в Раду в 2014 году Савченко внесли в избирательный список ради освобождения из российской тюрьмы. "Жизнь показала, что наши принципы и политические убеждения не совпадают", — говорится в заявлении организации. Представители фракции уточнили, что обсудили с нардепом "все обстоятельства и приняли решение о ее исключении из состава".

В тот же день президент страны Петр Порошенко выразил сожаление в связи с тем, что украинская народная избранница встретилась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Сама Савченко, комментируя итоги состоявшейся 7 декабря встречи, сказала, что была достигнута договоренность об обмене пленными. Плотницкий со своей стороны подчеркнул, что беседу в Минске считает полезной. По его мнению, в стенах Верховной Рады "должны видеть и слышать голос, понимание ситуации" со стороны республик Донбасса. Украинский портал "Лига.net" уточнил, что переговоры длились несколько часов, организованы они были в том числе при содействии посольства России в Белоруссии.