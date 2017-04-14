Съезд, на котором было принято решение, состоялся в отеле Козацкий на Майдане. Также на съезде Савченко избрали главой партии.

27 декабря нардеп Надежда Савченко во Львове объявила о создании общественной платформы РУНА. В то же время, в организации не исключили вероятность дальнейшей совместной работы над определенными проектами.

Позже она сообщила, что созданная ею общественная платформа РУНА со временем станет политической. Тогда она говорила, что вокруг РУНЫ будут объединятся активные и мыслящие украинцы. 7 февраля стало известно, что платформа РУНА разорвала отношения с Савченко из-за идеологических разногласий.

31 марта Савченко заявила, что судьба президента Украины Петра Порошенко при попытке переизбраться на второй срок будет хуже, чем у его предшественника Виктора Януковича. Ранее в том же месяце она заявила, что украинские военные в Донбассе хотят направить оружие в сторону действующих властей, в частности против Порошенко.

В декабре 2016-го Савченко была официально исключена из фракции "Батькивщины" в Раде. В партии объяснили, что принципы и политические убеждения Савченко и "Батькивщины" не совпадают.